6 يوليو.. الحكم في استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه سنة

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، إستئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للحكم بجلسة 6 يوليو .

وكانت قد تحفظت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، على المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك، لحين صدور قرار آخر جلسة استئناف على حكم حبسه سنة.



ووصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة، لحضور الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه سنة بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي دعوى أخرى حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحكم بجلسة ٢١ يونيو.



وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لـ محمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.



ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.