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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استعدادا لعيد الأضحى.. اعرف سبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام

مواشي
مواشي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتوجه المصريون إلى شراء الأضاحي لذبحها وتقديم أضحية العيد، وتقوم الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات بذبح الأضحية وتقديمها للمحتاجين في القرى والريف المصري.

ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، أسعار الأضاحي هذا العام، وكيفية تربيتها من إحدى المزارع الحيوانية في القاهرة.

قال موسى محمد، صاحب مزرعة انتاج حيواني، إنه ورث العمل بالمجال من والده وجده منذ سنوات طويلة ولديه خبرة في تربية المواشي، وأكد أن الاعلاف الحجازي هي وسيلته لتسمين العجول للاستفادة باللحوم أكثر من الدهون.

وأوضح أن هناك أمراضا كثيرة قد تصيب الحيوانات والمواشي، ولكنهم يحرصون على تحصين المواشي من خطر هذه الأمراض، وأشار إلى أن العجول بعدما تصل إلى وزن 200 كيلو يصبح لها نظام خاص في الأكل.

وعن الأسعار، أكد أن هناك حالة من الارتفاع النسبي هذا العام، بسبب التغيرات الاقتصادية وارتفاع اسعار الأعلاف، وتتراوح بين 75 ألفا إلى 78 ألفا، وأن المزرعة بها عجول بلدي خليط بصافي لحم يصل إلى 65 %.

عيد الأضحى الحيوانات الأضحية عيد الأضحى المبارك

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