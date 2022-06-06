حبس المتهمين فى وفاة طفل حضانة الإسكندرية 4 أيام

قررت نيابة المنتزه ثالث حبس المتهمين فى واقعة مصرع طفل داخل حضانة بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية وهى مسئولة الحضانة ومشرفة رعاية الأطفال 4 أيام على ذمه التحقيقات.



وشهدت محافظة الإسكندرية مصرع طفل داخل حضانة وحررت أسرة طفل يبلغ عاما ونصف بمحافظة الإسكندرية محضرا بوفاته داخل حضانة شرق الإسكندرية واكتشاف الوفاة فور استلام الطفل فى نهاية اليوم وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بتحرير اسرة طفل محضرا بوفاته داخل احد الحضانات بالمنطقة، الواقعة بالسيوف شماعة شرقي محافظة الإسكندرية، وحررت الاسرة محضرا رقم 221 لعام 2022.



وقال شهود أن الأم ذهبت لاستلام طفلها فسلموها الطفل وبلغوها انه نايم لكن وجدت ان نفسه متوقف وأزرق، لتكتشف وفاته.

وذكرت الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك روايتان الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت للطفل دواء الحساسية بجرعة خاطئة أدت لوفاته، وفي رواية أخرى، تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل حول رقبته «التتينه».

وتباشر نيابة المنتزه بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعة واستدعت مسؤول الحضاره والمشرفين لاستجوابهم وتفريغ الكاميرات فى الواقعه.