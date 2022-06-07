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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد طفلة المنوفية المغتصبة: لقيت بنتي بترتجف وبتقولي هيدبحني يا بابا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف هلال مشحوت والد الطفلة ضحية الاغتصاب بأشمون بمحافظة المنوفية أن قراراه بالتقدم لبلاغ ضد المغتصب قرار طبيعي ويجب على كل ولي أمر أن يقدم على ذات الخطوة ولايخشى شيئاً لان الضحية ليس عليها ذنباً.

وتابع “مشحون” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنا بنتي حافظة لكتاب الله كاملاً ووالدتها بتصحى كل يوم الصبح بتوديها وتيجي أخر اليوم لبيتي وبالتالي مش هخاف من حاجة لان مابياخدش الروح غير الي خالقها  .. مافيش أغلى من   بنتي.
 

وواصل : "أنا أزهري وتربيت على مباديء الشريعة ومن عائلة مشهود لها بالسمعة الطيبة في مركز اشمون وأنا مهندس زراعي بالادارة الزراعية وأنا من أسرة تربت وترعرت  على كتاب الله".


وكشف تفاصيل الواقعة، قائلاً : "بنتي بتروح الساعة 6 الصبح توديها أمها الكتاب وأنا كمان بوديها في بعض الايام وفي يوم الواقعة فوجئت بإتصال من أمها الساعة 1 ظهراً وقالت إلحقني قلتلها ماترعبنيش .. قلتلي بنتك إسماء الواد اللي إسمه إبراهيم جاب الله خطفها وإغتصبها تحت تهديد المطوة وحطها على رقبتها وكتم نفسها".


وأكمل  : مكنتش عارف أنا رايح فين وأمشي إزاي وقطعت الطريق في ثلاث دقايق ولقيت بنتي ترتجف وبتقول لي هيدبحني يا بابا عشان قالي لو إتكلمتي هدبحك وهحطك تحت الارض ومش هطلع من البيت تاني.


واستطرد : مكنتش عارف أتمالك نفسي   وقالتلي وأنا ماشية راجعة من الكتاب لقيت الولد مابين البيت والدكان بفارق 700 متر وفي منتصف الطريق بسبسلها قلها إنتي أخت أنس ؟ قلتله أه قلها خدي الكوتشي ده إديه لانس عشان ماتش الكورة وعمل أنه بيجيبه وراح راجع مرة واحدة حط إيده على بقها وسحبها جوه منزله وقام بالاعتداء عليها وهي طفلة عمرها 14 سنة.

لميس الحديدي خطف محافظة المنوفية المنوفية اغتصاب اشمون طفلة المنوفية

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