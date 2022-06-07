تارا عماد: كنت متوقعة الاعتراض على نسخة سوتس بالعربي.. فيديو

قالت الفنانة تارا عماد إن كواليس تصوير مسلسل سوتس بالعربي لم تكن مرهقة بالنسبة لها وأنها كانت تشعر بتحمس شديد لتصوير مشاهدها لدرجة أنها كانت تنزل للوكيشين التصوير في الخامسة فجراً في شهر رمضان ولا تشعر بالإرهاق.

وتابعت “عماد” خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، كنت بنبسط لأن المشاهد حلوة كلها وفريق العمل كله كان كويس.



وعن ردود أفعال الناس قالت :" كنت متوقعة إعتراض على النسخة المعربة من مسلسل "سوتس بالعربي وده كان متوقع أن الناس تتمسك بالنسخة الأصلية حتى بعض أصحابي اعترضوا وقالوا لا مش عاوزين إحنا حابين النسخة الاصلية ومع مرور الحلقات الأولى من المسلسل بدأوا يشعرون باختلاف والناس بدأت تتعلق ويرتبطوا بالشخصيات والأحداث ومشاكل تلك الشخصيات وده شيء أسعدني".



وأكملت: “الحمد لله الناس أخدت سوتس بالعربي كمسلسل مستقل ومنفصل عن النسخة الاصلية”.