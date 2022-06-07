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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

العيش
العيش

يشهد صيف 2022 ارتفاعًا خانقًا في درجات الحرارة ترتفع، مما زاد من صعوبة الأمور يومًا بعد يوم خاصة في الهند، الأمر الذي دفع الناس لممارسة طقوس غريبة تجسد معاناتهم تحت الشمس الحارقة.

 

بعد تجاوز درجات الحرارة 46 درجة في أجزاء مختلفة من البلاد حيث وجد الناس صعوبة في الخروج إلى الشوارع، قام رجل بصنع العيش وتسويته بإتقان على كرسي الموتوسيكل.

 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام رجل في حيدر أباد بـ خبز عيش هندي شهير بدون موقد ولكن على كرسي سكوتر، تجسيدًا لما يعانيه الناس تحت الشمس الحارقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 

ترك المقطع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم بعد مشاهدته، كتب أحد المستخدمين: "واو! إنه الأفضل، فلم يلتصق عيش تاوا بالمقعد كما يفعل على النار".

 

بينما قال آخر: "لقد وفر حرفياً فاتورة الغاز الخاصة به"، كما علق أحد المستخدمين مقتبسًا من النص المرفق بالمقطع الذي يقول: "لا تجربها في المنزل"، "لن نجربها في المنزل، سنأخذها في الخارج ثم نجربها".
 

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