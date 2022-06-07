القبض على مسلحين سرقا سيارة نقل بالقطامية

القي ضباط أمن القاهرة القبض على مسلحين وراء سرقة سيارة نقل بالقطامية مسلحين لسرقتهما سيارة نقل بالقطامية.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) قرر باكتشافه سرقه السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (سيارة "مبلغ بسرقتها") وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" و أقرا بقيامهما بإعادة السيارة لمالكها عقب مساومته والتحصل منه على مبلغ مالى

وأضافو بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهم الإجرامى.

بإستدعاء المجنى عليهما، اتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.