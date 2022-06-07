رئيس إنبي: لا توجد مفاوضات من الأهلي والزمالك لضم إيبوكا ومحمود جاد

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عدم وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك لضم ثنائي الفريق محمود جاد وجون إيبوكا.

وقال الشريعي ، في تصريحات لبرنامج “مع شوبير” الإذاعي:"إدارة نادي إنبي لم تتلقى أي عروض لضم محمود جاد أو إيبوكا أو مصطفى شلبي سواء رسميا أو وديا".

زأضاف:" في حال وصول عرضا لأي لاعب سندرس العرض جيدا وخريطة الفريق، والقرار سيكون بالتعاون مع الجهاز الفني".

واصل:" إذا وصل عرضا كبيرا لضم لاعبا يفوق قيمته التسويقية بكثير، لن أوافق على بيعه إذا كان إنبي بحاجه لخدماته".

يذكر أن مجلس إدارة نادى إنبى، أعلن أول أمس الأحد، توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعيين البرتغالي جورفان فييرا مديراً فنياً.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة