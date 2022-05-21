فرج عامر عبر تويتر : إيبوكا النيجيري أفضل من بن شرقي

نشر فرج عامر رئيس سموحة الأسبق، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر "أكيد #الأهلى لا يفاوض كل هذه الأسماء، ولو كان الأمر بيدي أرى لاعب انبي النيچيري إيبوكا أفضل من بن شرقي بكثير جدا".

و تحدث فرج عامر رئيس سموحة السابق، عن مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب محمد الخامس.

وكتب: “الاهلي ناوي يقلبها ضلمة على الكاف وأي متلاعب في مباراته أمام الوداد المغربي في نهائي #ابطال_افريقيا في #المغرب. النادي_الاهلي دعى رئيس #الڤيڤا ودعى رئيس #اليوفا للنهائي علشان تبقى على عينك يا تاجر والفضايح علي المكشوف! واللي عايز يقلبها ضلمة تتقلب على دماغه! ”.