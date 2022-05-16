في بطولات الكاف.. الأهلي يصل للهدف 453 أمام وفاق سطيف بملعبه

تأهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم 30 مايو الجاري فى المغرب.

وبلغ المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 6/ 2.

وقاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو الشياطين الحمر إلى الاطاحة بوفاق سطيف من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الجنوب افريقي بيرسي تاو فى تسجيل هدفين فى لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف وصنع أربع أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر أحرز رباعية نظيفة في شباك وفاق سطيف ووصل النادي الأهلي الى الهدف رقم 453 داخل ملعبه فى كل البطولات الافريقية.

كان الإعلامي محمد شبانة أكد، أن بيان النادي الأهلي بشان الاعتراض على اختيار ملعب "مركب محمد الخامس" بالمغرب، مكانًا لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 غير مرضي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، البيان غير مرضي وطلباته غير واضحة وأعتقد أن الجماهير الحمراء لم يرضيها هذا البيان.

وأوضح شبانة، كنت أتوقع أن يكون بيان النادي الأهلي أقوى من ذلك، خصوصًا بعد التفاف الإعلام المصري حول الأهلي في هذا الأمر.

وأكمل شبانة، لم أفهم معنى إقامة مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة النهائية، نفترض هزيمة الأهلي في النهائي، ماذا سيحدث بعد ذلك في المؤتمر الصحفي؟

واستكمل شبانة، بيان الأهلي جاء واصفًا للوضع الذي نعرفه جميعًا لكن أين طلبات الأهلي التي وضعها في البيان؟

واستطرد، الاتحاد الإفريقي لم يكن سيتحمل انسحاب الأهلي، أو اعتراضه بشكل قوي.

وأتم، أين المطالبة بحكام من خارج القارة؟ وتغيير الملعب؟ أين الخصومة مع الكاف أمام المحكمة الرياضية؟.