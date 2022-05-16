عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بطولات الكاف.. الأهلي يصل للهدف 453 أمام وفاق سطيف بملعبه

صدى البلد

تأهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم 30 مايو الجاري فى المغرب.

وبلغ المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 6/ 2.

وقاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو الشياطين الحمر إلى الاطاحة بوفاق سطيف من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الجنوب افريقي بيرسي تاو فى تسجيل هدفين فى لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف وصنع أربع أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 المارد الأحمر أحرز رباعية نظيفة في شباك وفاق سطيف ووصل النادي الأهلي الى الهدف رقم 453 داخل ملعبه فى كل البطولات الافريقية.

كان الإعلامي محمد شبانة أكد، أن بيان النادي الأهلي بشان الاعتراض على اختيار ملعب "مركب محمد الخامس" بالمغرب، مكانًا لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 غير مرضي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، البيان غير مرضي وطلباته غير واضحة وأعتقد أن الجماهير الحمراء لم يرضيها هذا البيان.

وأوضح  شبانة، كنت أتوقع أن يكون بيان النادي الأهلي أقوى من ذلك، خصوصًا بعد التفاف الإعلام المصري حول الأهلي في هذا الأمر.

وأكمل شبانة، لم أفهم معنى إقامة مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة النهائية، نفترض هزيمة الأهلي في النهائي، ماذا سيحدث بعد ذلك في المؤتمر الصحفي؟

واستكمل شبانة، بيان الأهلي جاء واصفًا للوضع الذي نعرفه جميعًا لكن أين طلبات الأهلي التي وضعها في البيان؟

واستطرد، الاتحاد الإفريقي لم يكن سيتحمل انسحاب الأهلي، أو اعتراضه بشكل قوي.

وأتم، أين المطالبة بحكام من خارج القارة؟ وتغيير الملعب؟ أين الخصومة مع الكاف أمام المحكمة الرياضية؟.

ابطال افريقيا النادي الأهلي بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا الأهلى موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

موضوعات متعلقة

لكزس تقدم طراز UX هيجن بشكل حصري وتلغي إصدار البنزين

ترشيحاتنا

تكلفتها 36 مليار جنيه.. كيف حفزت الحكومة مزارعي القمح على زيادة توريده؟

إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالاسم في المدارس .. قريبا

أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

اتحاد الصناعات: 120 شركة رواندية تبحث التعاون التجاري والاستثماري في مصر

دعاء الخسوف.. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

لكزس تقدم طراز UX هيجن بشكل حصري وتلغي إصدار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

دخلوا بملابس عادية.. كيف سمحت جامعة القاهرة بإقامة حفلة تنكرية داخل كلية الإعلام؟

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

فيديو

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ