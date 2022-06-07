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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عاما لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالشرقية

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب حكمها بالحبس لمدة عام لمندوب مبيعات بشركة أدوية لاتهامه بتزوير محررات رسمية وهي شهادات تلقي لقاح كورونا على عكس الحقيقة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الاجهزة الامنيية من ضبط محمد ص م، 24 سنة، مندوب مبيعات بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق؛ لإتهامه بارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا والمنسوب صدورها لمكتب صحة ثان الزقازيق، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن دون بيانات تلك الاستمارات على غرار المحررات الصحيحة.
وتبين أن المتهم قد اشترك مع موظف عام حسن النية، وهو الموظف المختص بمكتب صحة ثان الزقازيق، في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا وكان ذلك بطريق المساعدة بأن دون ببيانات الشخص المراد إثباتها لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ألا وهي تلقيه الفعلي للقاح، فوضع الموظف المختص بصمة خاتم شعار الجمهورية على المحرر المزور لإضفاء الصفة الرسمية، فيما تبين من التحريات أن المتهم قد استحصل بغير حق على أختام حكومية (خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة ثان الزقازيق)، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق مندوب مبيعات بشركة أدوية محرر رسمي خاتم شعار الجمهورية فيروس كورونا

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