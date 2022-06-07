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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية يشيد بجهود الأزهر في دعم التعليم العالي بإفريقيا

رئيس اتحاد الجامعات
رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية يشيد بجهود الأزهر

أشاد الدكتور بكري سعيد عثمان، رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا.

وثمن رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، اليوم على هامش زيارته لجامعة الأزهر، ووفد رؤساء الجامعات النيجيرية، دعم  جامعة الأزهر من خلال احتضانها لمقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا في حرم الجامعة بمدينة نصر وتولى الدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، المنسق الإقليمي للاتحاد. 


كما ثمن  التعاون الكبير والدعم الدائم والمستمر َمن فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس الاتحاد لشمال افريقيا، موضحا أن اتحاد الجامعات الإفريقية تاسس في عام 1962 من خلال منظمة الوحدة الإفريقية وعقد اول اجتماع له في مدينة الرباط بالعاصمة المغربية عام 1957م.


وأضاف بكري أن اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا يسعى في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعوب في دول القارة الأفريقية من خلال تحقيق التنمية  المستدامة من خلال التعاون الدائم والمستمر بين مؤسسات التعليم العالي في دول القارة الأفريقية.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

الدكتور بكري سعيد عثمان رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية الجامعات الإفريقية الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر

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