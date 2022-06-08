كيا تطلق عرض الربيع على سياراتها بالسعودية

أعلنت كيا بالمملكة العربية السعودية ، عن بدء حملتها الجديدة الترويجية الجديدة لسياراتها داخل المملكة ، من خلال حملة الربيع و ذلك بالتعاون مع شركة الجبر للتمويل و جهات تمويلية أخرى .

وأوضحت عرض شركة الجبر للتمويل ، ان عروض الربيع تتضمن ، دفعة اولى 10% مع توفر خيار بدون دفعة اولى ، و صيانة مجانية لكل طرازات كيا 2022 عدا الطرازات المذكورة ادناه، و باقة صيانة مجانية لمدة سنة / 20,000 كلم ايهما يسبق ، و خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات .

و تشمل عروض سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية ، كلا من كيا سونيت ابتداء من 1008 ريال شهريا ، و كيا سيلتوس ابتداء من 1,069 ريال شهريا ، و كيا K5 ابتداء من 1,260 ريال شهريا .

بالاضافة الى عروض تمويلية اخرى بالتعاون مع مصرف الراجحي ، و البنك الاهلي السعودي، و بنك الرياض، و بنك البلاد، و السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري، و شركة تأجير ، و شركة عبداللطيف جميل للتمويل .

واكدت شركة كيا الجبر ، ان حملة عروض الربيع ، جميعها خاضعة للشروط والاحكام حسب كل جهة .