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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تطلق عرض الربيع على سياراتها بالسعودية

سيارات كيا بالمملكة
سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية

أعلنت كيا بالمملكة العربية السعودية ، عن بدء حملتها الجديدة الترويجية الجديدة لسياراتها داخل المملكة ، من خلال حملة الربيع و ذلك بالتعاون مع شركة الجبر للتمويل و جهات تمويلية أخرى .

وأوضحت عرض شركة الجبر للتمويل ، ان عروض الربيع تتضمن ، دفعة اولى 10% مع توفر خيار بدون دفعة اولى ، و صيانة مجانية لكل طرازات كيا 2022 عدا الطرازات المذكورة ادناه، و باقة صيانة مجانية لمدة سنة / 20,000 كلم ايهما يسبق ، و خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات .

و تشمل عروض سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية ، كلا من كيا سونيت ابتداء من 1008 ريال شهريا ، و كيا سيلتوس ابتداء من 1,069  ريال شهريا ، و كيا K5 ابتداء من 1,260   ريال شهريا .

 

بالاضافة الى عروض تمويلية اخرى بالتعاون مع مصرف الراجحي ، و البنك الاهلي السعودي، و بنك الرياض، و بنك البلاد، و السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري، و شركة تأجير ، و شركة عبداللطيف جميل للتمويل .

 

واكدت شركة كيا الجبر ، ان حملة عروض الربيع ، جميعها خاضعة للشروط والاحكام حسب كل جهة .

المملكة العربية السعودية السعودية كيا K5 شركة كيا كيا سونيت

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