التعليم: خريج المدرسة التكنولوجية التطبيقية زي لاعب الكرة المحترف

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مصر يوجد بها 3 آلاف مدرسة فنية، لافتا إلى أن الشراكة مع المستثمرين بالمدارس التكنولوجية التطبيقية يساهم في رفع مستوى الكادر التعليمي بها.

وأضاف محمد مجاهد في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، أن هناك بعض المدارس التكنولوجية التطبيقية توقع عقد مع الطالب للعمل في مصنع المستثمر المشارك بالمدرسة مدة 5 سنوات بعد التخرج، معلقا: "خريج المدرسة التكنولوجية التطبيقية زي لاعب الكرة المحترف".

وعن المناطق الصناعية الجديدة، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك بعض المدن الصناعية بها مدارس فنية مثل مدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، كما بدأت تنتشر المدارس الفنية الخاصة.

