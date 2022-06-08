عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم: خريج المدرسة التكنولوجية التطبيقية زي لاعب الكرة المحترف

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مصر يوجد بها 3 آلاف مدرسة فنية، لافتا إلى أن الشراكة مع المستثمرين بالمدارس التكنولوجية التطبيقية يساهم في رفع مستوى الكادر التعليمي بها.

وأضاف   محمد مجاهد  في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، أن  هناك بعض المدارس التكنولوجية التطبيقية توقع عقد مع الطالب للعمل في مصنع المستثمر المشارك بالمدرسة مدة 5 سنوات بعد التخرج، معلقا: "خريج المدرسة التكنولوجية التطبيقية زي لاعب الكرة المحترف".

وعن المناطق الصناعية الجديدة، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك بعض المدن الصناعية بها مدارس فنية مثل مدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، كما بدأت تنتشر المدارس الفنية الخاصة.
 

التعليم التعليم الفني المدارس التكنولوجية اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

خطوات المشاركة في المزاد وشراء اللوحات من منصة أبشر بالسعودية

مصر تشارك بـ177 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة خلال دورة البحر المتوسط

الخزانة الأمريكية: لا يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار

واشنطن تؤكد التزامها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ