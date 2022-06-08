أسيل عمران بلوك كاجوال أنيق على إنستجرام

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، متابعيها صورة جديدة، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت أسيل عمران في الصورة بإطلالة كاجوال ناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وتألقت أسيل عمران في إطلالتها وهي ترتدي تي شيرت باللون الأبيض نصف كم، وعليه بنطال جينز باللون الأزرق هاي وسط، مع حذاء رياضي باللون الأبيض كع حقيبة باللون البيج والأبيض كن الجلد، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على اكتافها وظهرها بعمله تسريحة ويفي ناعمة وانسيابية مع رفع خصلات شعرها الامامية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف أسيل عمران في وضع المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاين، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.



ولم تتكلف أسيل عمران في إرتداء الإكسسوارات، فقامت باختيار نظارة باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وناعمة.

حياة أسيل عمران الأسرية

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

مسيرة أسيل عمران الفنية

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.