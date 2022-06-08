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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاج الضغط المنخفض بالمشروبات للحامل

ضغط الدم
ضغط الدم

بعلاجات طبيعية يمكن علاج الضغط المنخفض بالمشروبات للحامل ويمكن أن يطلق على ضغط الدم منخفض إذا كانت القراءات ما بين  90/60 ملم زئبق أو أقل  health

وفقا لموقع" narayanahealth "إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم ، فإن العلاج الطارئ في المنزل سهل للغاية وخاصة للحامل  

علاج الضغط المنخفض بالمشروبات للحامل 

1- عصير الجزر والشمندر 

 يمكن أن يساعد بدء الحامل يومها بكوب من عصير الجزر الطازج مع العسل في الحفاظ على ضغط الدم لأنها تساعد في تنظيم وظائف القلب والكلى. يعد عصير الشمندر مجددًا ترياقًا فعالًا للمساعدة في استقرار ضغط الدم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، فإن تناول كأسين من عصير الشمندر لمدة أسبوع يمكن أن يمنحك نتائج جيدة.

2-كوب من شاي عرق السوس

تعد  أحد العلاجات المنزلية الفورية لانخفاض ضغط الدم هو جذر عرق السوس. يمكن أن يساعد في تطبيع ضغط الدم الناتج عن انخفاض مستويات الكورتيزول.

 يساعد العرقسوس في تكسير الإنزيم الذي يفكك الكورتيزول ويساعد في الأداء الصحي للأدرينالين. كما أنه يساعد في شفاء أعراض التعب المزمن.

 يمكن أن يمنحك شرب شاي عرق السوس يوميًا لبضعة أسابيع نتائج جيدة. يمكنك أيضًا اختيار تناول كبسولات عرق السوس.

3- تناول الكافيين 

يمكنك تناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم  يساعد تناول  المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت. عندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي تنشيط الدورة الدموية. 

يتسبب في ارتفاع قصير  في ضغط الدم. على الرغم من أن لا أحد يعرف سبب حدوث ذلك ، إلا أنه يُعتقد أنه يساعد في تحسين ضغط الدم لديك. 


4. أوراق تولسي

 تحتوي أوراق تولسي على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والتي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى Eugenol والتي تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفض مستويات الكوليسترول.

يمكنك مضغ خمس إلى ست أوراق من التولسي كل صباح 

5. حليب اللوز

 

يمكن نقع من 5 إلى 6 حبات من اللوز طوال الليل ، ثم قشرها في الصباح ، واصنعي عجينة واغليها في مشروب وتناولي هذا كل يوم لمنع انخفاض ضغط الدم.
 

حامل علاجات طبيعية ضغط الدم العلاج الطارئ مشروبات health

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