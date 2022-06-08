عذبتها وحرقت جسمها ورمتها في الشارع.. أم بلا رحمة تتخلى عن ابنتها|شاهد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لفتاة صغيرة، تخلت عنها والدتها وألقتها في الشارع بلا رحمة.

وتعاطف رواد السوشيال ميديا مع الفيديو والذي ظهرت فيه الفتاة تبكي وتروي طرق تعذيب والدتها لها، بعد أن اصطحبتها سيدة من أرصفة الطريق واحتضنتها ببيتها.

وقالت الفتاة في الفيديو المتداول: "ماما رامتني في الشارع وقالتلي أنا زهقت منك" وظهر في الفيديو علامات حروق على يدها، وعندما سألتها السيدة عنها، ردت بدموع منهمرة: “ماما اللي عملتلي كدا”.

وبدموع الحزن، تساءلت الفتاة: “أنا كدا هعيش فين” ويتضح أنها فتاة بعمر الـ 6 سنوات وتعرضت للعنف من والدتها والتي تسببت لها بمأسٍ تعيشها في مرحلة طفولتها.

وقدم عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا دعمهم وعرضهم المساعدة لها واحتضانها، نافرين من سلوك الأم وواصفيها بـ "عديمة الرحمة".