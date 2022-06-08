سيولة الحالة المرورية فى القاهرة الكبرى والميادين

استعرض برنامج " 8 الصبح ، والمذاع عبر قناة dmc تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الأربعاء 8-6-2022.

وأوضح التقرير أن الطرق الرئيسية تشهد إنسيابية مرورية في طريق الإسكندرية الصحراوي، والقرية الذكية ، والطريق الدائرى، وميدان الرماية ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .

وشهدت مدينة السادس من أكتوبر ، والواحات، ونزلة الرماية ، سيولة مرورية بسيطة بجميع المداخل ، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

كما تشهد حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد .