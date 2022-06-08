الوزراء يوافق على استكمال إجراءات انضمام مصر لعضوية المؤسسة الأفريقية للتمويل

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/6/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد أو زيادتها للشركات المنفذة للمشروعات، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها لعدد 22 مشروعاً لوزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات انضمام مصر لعضوية المؤسسة الأفريقية للتمويل، والمشاركة فى الهيكل التمويلى لها.

ووافق مجلس الوزراء على تحويل الدفعة الثانية من موازنة جهاز شئون البيئة (الباب السادس) للعام المالي 2021-2022، إلى محافظة جنوب سيناء؛ حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ وإنشاء وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في هذا الشأن، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بالمدينة.

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