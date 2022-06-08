وزارة الخارجية تنسق جهود الترويج لصندوق التنمية الحضرية

عقد السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً مع ممثلين عن صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي، ومكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

حضر الاجتماع ممثلون عن القطاع العربي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك بهدف الترويج لصندوق التنمية الحضرية بما يمتلكه من خبرة كبيرة في تطوير المدن واستدامتها على المستويين العربي والإفريقي.



وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الحضرية قد تم إنشاؤه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٩ لسنة ٢٠٢١، بهدف العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني، وتشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني، والعمل على تعزيز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات.