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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول زيارة من 10 سنوات.. محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام لتركيا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام لدولة تركيا

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، مليح بورا كريم القنصل العام لدولة تركيا بالإسكندرية، والتي تعد أول زيارة لقنصل تركيا منذ عشر سنوات.

وخلال اللقاء؛ أكد محافظ الإسكندرية على عمق العلاقات بين البلدين، وعن سعادته باستقبال قنصل تركيا في مبني الديوان العام للمحافظة. 


وأعرب عن رغبته في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين وعن استعداد المحافظة لتذليل جميع التحديات التي يمكن أن تقف في سبيل تحسين العلاقات بين البلدين .


من جانبه؛ أشاد قنصل تركيا باستقبال محافظ الإسكندرية له، وأعرب عن سعادته بتجديد العلاقات بين البلدين. 


ورحب بتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين.

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