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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة: مستعدون لتبني كل المحفزات لزيادة عدد السائحين.. ونواب يطالبون بضرورة وضع خطة ترويجية وحملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع الأجانب في مصر

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

برلمانية: الدولة تعمل على حسن استغلال الأماكن الأثرية الدينية المقدسة
برلماني: نحتاج لعوامل تسويقية قادرة على جذب السائحين
برلماني: مصر تملك ثروة سياحية لا تقدر بثمن ويجب استغلالها
 

 

أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، ضرورة وضع خطة ترويجية لجذب السائحين إلى مصر، وأشاروا إلى أن  ملف السياحة من أهم وأبرز الملفات التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة ومن ثم يجب أن يكون هناك حسن استغلال لكافة المقومات والموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى هذا الصدد.

قال النائب أحمد أدريس عضو مجلس النواب إن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من  أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

وأكد “إدريس” لـ"صدي البلد"، أن السياحة تُعدّ واحدة من أسباب النشاط التجاري الذي يتأثّر بما يشتريه السيّاح من تحف فنيّة ومنتجات وطنية خلال زياراتهم، فهو من أهم القطاعات التى تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة بملف السياحة وخصوصا بعد الأزمات العالمية التى تأثرت بها مصر والدول الآخرى، لافتا إلى أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم بالإضافة إلي الأماكن السياحية المتميزة ويجب وضع خطة ترويجية ضخمة للسياحة المصرية لجذب أفواج ضخمة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد النائب بمشروع مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أنه سوف يحدث انتعاشة ضخمة بقطاع السياحة وتحديدا السياحة الدينية، فمن المتوقع أن يكون مقصد ديني لجميع الأقباط حول العالم، مشددا علي ضرورة فتح أسواق جديدة في السياحة المصرية والتركيز علي جذب مختلف الجنسيات حول العالم فالتنوع السياحي أصبح مطلوب وخصوصا في هذه الفترة بعد أزمة روسيا واوكرانية. 

ومن جانبه، طالب محمد سلطان عضو مجلس النواب، بضرورة الاستفادة من السياحة المتنوعة في مصر سواء التراثية او العلاجية او غيرها، قائلا:" مصر تملك ثروة سياحية لا تقدر بثمن".

استغلال مقومات مصر السياحية في جذب السائحين

وقال “سلطان” لـ"صدى البلد"، إن ملف السياحة من أهم وأبرز الملفات التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة ومن ثم يجب أن يكون هناك حسن استغلال لكافة المقومات والموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هذه القصور يوجد بها قطع فنية فريدة لا يوجد لها مثيل فى العالم، وسياحة القصور تمثل جزءا جوهريا من منتج السياحة الثقافية، وفى مختلف دول العالم يتم استغلال ذلك المنتج فى جذب الشرائح العليا من السائحين".

وأكمل عضو مجلس النواب:" يجب العمل على تقديم شكل إدارى وعلمى لتحضير بعض الأجندات والمنتديات والأفكار السياحية الحضارية على أن  تضيفها الشركات السياحة لبرامجها السياحية، وتعريف السائح بذلك المنتج السياحى "، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى جلب مزيد من الإيرادات وبالتالى تعزيز الموارد ودعم الموازنة العامة للدولة.

كما، أكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.
 

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن حركة السياحة تربطها علاقة طردية بالأحداث العالمية فكلما كان الوضع مستقرا كلما زاد معدل نموها وانتعاشها والعكس صحيح، ولذلك تسعي الدولة جاهدة لمواجهة أي تداعيات طارئة من شأنها التأثير علي السياحة المصرية.

 

واشارت عضو مجلس النواب، الي أن مشروع مسار العائلة المقدسة المقرر  سيعمل علي تنشيط حركة السياحة الدينية والتي تحظى باهتمام الكثير من الأفراد سواء محليا أو عالميا، حيث يأتي هذا المشروع تزامنا مع إفتتاح مسجد الحسين بعد تطويره، معقبة " كل هذه الخطوات أيضا هي فرصة  لتشجيع السياحة الداخلية بشكل أكبر".

ولفتت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن الدولة تعمل علي حٌسن استغلال الأماكن الأثرية الدينية المقدسة بها وذلك باعتبارها مهد الأديان السماوية، قائلة " مدركين مدي قيمة وأهمية مقدساتنا وأثارنا التاريخية التي بالطبع ستكون جاذبة لمختلف دول العالم".

جاء ذلك تعليقا علي الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني. 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلى المكتب الاستشاري الذى أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش حول تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التى يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة. 

زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر


وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى فى أفضل الفترات السياحية التى شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التى تمتلكها مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذى حدث فى أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية. 

وأوضح الوزير أن مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية فى إحداث طفرة فى القطاع السياحى المصرى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.

فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني الجهود التى تقوم بها الوزارة، والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما فى ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات. 

وأضاف الوزير أنه بالرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التى يمر بها العالم، فإن مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الجارى فى تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد. 

وتابع المتحدث الرسمى أن وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها فى المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع المقبل. 

الموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء مجلس النواب المصرية مسار العائلة المقدسة الدكتور مصطفى مدبولى

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