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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تمنح تسهيلات جديدة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات.. تفاصيل

المطارات المصرية
المطارات المصرية

عممت سلطة الطيران المدني المصري، منشورًا جديدًا لمنح تسهيلات إضافية لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات لتسجيع حركة السياحة الوافدة من الخارج.

وأكدت سلطة الطيران المدني، إنه تم منح رعايا دول جنوب أفريقيا وكازاخستان وأرمينيا وجوروجيا وأذربيجان تاشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة وإضافة ذلك علي منصة التاشيرات الإلكترونية « E-VISA».

وأوضحت السلطة أنه تم منح الأجانب القادمين تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة شرطية حملهم تأشيرات دخول دول « أستراليا - نيوزيلاندا -بريطانيا - كندا - اليابان - الولايات المتحدة الأمريكية - دول تشينجن» علي جوازات سفرهم شريطة أن تكون التأشيرات سارية وسبق استخدامها عدا رعايا 10 دول وهم « سوريا - العراق - مالي - تركيا - فلسطين - ايران - افغانستان -اثيوبيا -النيجر - إسرائيل».

وأشارت سلطة الطيران، إلى أنه سيتم منح القادمين الي مطارات وموانئ محافظة جنوب سيناء ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين سياحة لمدة 15 يوم والتي تسمح بالتواجد بمدن «دهب - نوبيع - شرم الشيخ - سانت كاترين - طابا » وذلك لرعايا 6 دول وهم « الصين - الهند - باكستان - تركيا - المغرب - الجزائر»، شريطة تقديم « تذاكر طيران ذهاب وعودة- حجز فندقي مؤكدا » وحملهم النقد الأجنبي الكافي بما لا يقل عن  2000 دولار أو بطاقة ائتمانية.

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