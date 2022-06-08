سفيرنا بالكويت يؤكد عمق وتاريخية وأخوية العلاقات المصرية الأفريقية

أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت على عمق وتاريخية وأخوية العلاقات المصرية الإفريقية ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وعلى مر التاريخ تسعى إلى التعاون مع كافة البلدان الإفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية .



وقال شلتوت -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم / الأربعاء / على هامش احتفالات يوم أفريقيا بالكويت - إن تصريحات القيادة السياسية الأخيرة والتي تهدف إلى التعاون في المجال الطبي مع بلدان القارة الإفريقية تهدف إلى فتح مجال وآفق أوسع نحو التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة السمراء ورفع معدلات الرعاية الصحية والقضاء على الأمراض .

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات المصرية في مختلف المجالات تعمل في القارة الإفريقية من أجل رفع معدلات التنمية وإقامة بنية تحتية قوية قادرة على دفع معدلات الإنتاج بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الشباب في مختلف العلوم من أبناء القارة الإفريقية .