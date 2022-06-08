إرادة جيل يرحب باختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطنى وفوزي للأمانة الفنية

أعلن حزب إرادة جيل ترحيبه بقرار إدارة الحوار الوطنى باختيار الكاتب الصحفى ونقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي واختيار المستشار محمود فوزى أمين المجلس الأعلى للاعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

كما أعرب الحزب عن ترحيبه باقتراح تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطنى من ١٥ عضوا وتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب على التزامها بنهج الحياد والتجرد التام فى ادارة الحوار الوطنى والحرص على ان تؤدي مخرجات الحوار الى نتائج تخدم الوطن ومصالح المواطن.

وأكد حزب ارادة جيل فى بيان له انه أعد رؤيته للمشاركة فى الحوار الوطنى تحت شعار بالحوار نجنى الثمار وحدد فى رؤيته إعطاء أولوية للملف الاقتصادى لعبور التحديات التى تواجه مصر حاليا.

ووجه الحزب رسالة شكر وتقدير باسم رئيس الحزب والأمين العام وجميع نواب رئيس الحزب وجميع الاعضاء للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعوته للحوار الوطنى الذى سينطلق فى أوائل يوليو المقبل لكى يرسم الطريق للجمهورية الجديدة.