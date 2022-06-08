بسمة وهبة: مصر تسطر ملحمة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن رحلة استعادة مصر لمكانتها الطبيعية وبناء الدولة من جديد بدأت منذ 8 سنوات .

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة “ المحور “، :” مصر شهدت إنجازات وتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات في الـ 8 سنوات الماضية ”.

وتابعت بسمة وهبة :" مصر فتحت صفحة جديدة في كتابة تاريخها، وبدأت تسطير ملحمة جديدة من البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس السيسي ".

وأكملت بسمة وهبة :" زي النهاردة من 8 سنوات كان يوم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ".