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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: مصر تسطر ملحمة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسي

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن رحلة استعادة مصر لمكانتها الطبيعية وبناء  الدولة من جديد بدأت منذ 8 سنوات .

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة “ المحور “، :” مصر شهدت إنجازات وتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات في الـ 8 سنوات الماضية ”.

 وتابعت بسمة وهبة :"  مصر فتحت صفحة جديدة في كتابة  تاريخها، وبدأت تسطير ملحمة  جديدة من البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس السيسي ".

وأكملت بسمة وهبة :"  زي  النهاردة من 8 سنوات كان يوم  أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ".

 

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