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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن تنظيم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر العلوم المفتوحة في الجنوب.. واليوم.. آخر موعد لغلق باب التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الاحد القادم  … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن امن المعلومات

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم.. اخر موعد لغلق باب التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المد الثاني لفترة التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
 

اليوم.. "حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الافارقة والمصريين " بجامعة عين شمس

تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس التاسع من يونيو  الساعة ١٢ ظهراً "حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الافارقة والمصريين " وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة ، بحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الافريقية وبعض ممثلى المنظمات الدولية والاتحاد النوعى للمناخ.
 

 انطلاق معرض الدراسة في اليابان 2022 بكلية الصيدلة جامعة حلوان اليوم

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية تحت رعاية الدكتورممدوح مهدي رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور  سامح سرور عميد الكلية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، معرض عن التعليم في اليابان ومبادرة التعليم في اليابان.

 

البحث العلمي تعلن تنظيم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب”

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ­­­­­­­­­­­­­فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC عن تنظيم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب” المزمع عقده  خلال  الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر 2022‏‏ ‏ كوتونو بين محور هذا العام ‏‏”‏‏إدارة البيانات البحثية وانفتاحها: بانوراما وآفاق في أفريقيا‏‏””Management and openness of research data : panorama and perspectives in Africa”

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