اليوم.. حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين بجامعة عين شمس

تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس التاسع من يونيو الساعة ١٢ ظهراً "حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين " وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة ، بحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الافريقية وبعض ممثلى المنظمات الدولية والاتحاد النوعى للمناخ.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة وتحت اشراف الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ، الدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هالة عوض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت الدكتورة نهى سمير دنيا أن كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قد اطلقت البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها وهي أحد برامج ومخرجات مبادرة اتحضر للأخضر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ويهدف البرنامج لحشد جهود الطلاب والباحثين من الافارقة والمصريين لبناء جسور المعرفة المناخية مع المجتمع استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.

والجدير بالذكر شهد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حلقة نقاشية عقدتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى حول " الأجندة الوطنية نحو مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها " وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية.

وقد تم الإعلان عن خطة العمل الوطنية للتغير المناخى نتاج البرنامج التدريبى شركاء المناخ التى قامت به كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية مع مجلـس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية بهدف رفع قدرات لجـان البينـة بـالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الشبابية المعنية بقضايا البيئـة لوضع أجندة وطنية لمواجهة قضايا التغيـر المناخي و التى قامت به كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية كشريك تدريبى فى البرنامج وذلك لنشـر الوعي حول تغير المناخ والمساهمة في خلق مستقبل أكثر استدامة وفي ذلك السياق ، و ذلك بالاستعانة بكافة المدربين والخبراء مـن كليـة الدراسات والبحـوث البيئيـة للإشراف على توصيات ومخرجـات خـطـة العمـل الوطنيـة فـي مواجهـة التغيرات المناخية وذلك وذلك في إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدني مع الجهات الحكومية في مواجهة أثار التغيرات المناخية .