الاحد القادم.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن امن المعلومات

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل



ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة أمن البيانات والشبكات فى تمام الساعة الخامسة يومي الأحد والإثنين ١٢ و ١٣ يونيو.

جدير بالذكر انه قد استقبلت جامعة حلوان بتنسيق من الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية وفد جامعة ISM الألمانية برئاسة الدكتور ألكسندر هودك في إطار المشروع البحثي المشترك لإعداد برنامج ماجستير مزدوج في مجال السياحة الرياضية المستدامة بتمويل من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD.

وذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

وقد أستقبل الوفد في اليوم الأول بمقر كلية التربية الرياضية للبنات الدكتورة أمل عبد الله، عميد الكلية والدكتور منار شاهين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد الأستاذ الدكتور سارة البيه، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تفقد الوفد الاستعراضات الرياضية من خلال التقييمات العملية للطالبات في البالية، والفنون الشعبية، والفنون القتالية، والجمباز الإيقاعي والجمباز الإيقاعي، والتعبيرات الحركية.

وخلال الجولة التفقدية للكلية، اطلع الوفد على ملاعب الكلية والإمكانيات المادية المتوافرة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطالبات، وتلي ذلك عقد ورشة عمل لفريق المشروع وإدارة الكلية تم خلالها استعراض تاريخ المشروع البحثي المشترك، والخطوط المستقبلية لأنشطته، وكذلك ملامح الخطة في اللائحة الأكاديمية لبرنامج الماجستير المزدوج.

كما أستقبل الوفد في اليوم الثاني بمقر كلية السياحة والفنادق الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق و الدكتورة هالة جمعة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة نهلة نصار رئيس قسم الدراسات السياحية الوفد الألماني.

وخلال الزيارة تفقد الوفد فندق الكلية وقاعة المؤتمرات التي حازت إعجاب الجميع وتم الاتفاق على اختيارها لعقد النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي للمشروع، وعقدت ورشة العمل الثانية لفريق المشروع وإدارة الكلية حيث تم الاتفاق على الخطوط النهائية لبرنامج الماجستير، وتفاصيل المؤتمر الدولي الرابع للمشروع والمزمع عقده في الغردقة في سبتمبر الجاري.