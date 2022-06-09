عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاحد القادم.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن امن المعلومات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

txt

من المقيدين المنتظمين.. جامعة حلوان تعلن شروط تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

txt

جامعة حلوان تكشف أوراق التقدم للمدن الجامعية بالعام الجديد

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل


ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة  أمن البيانات والشبكات فى تمام الساعة الخامسة يومي الأحد والإثنين ١٢ و ١٣ يونيو.

جدير بالذكر انه قد استقبلت جامعة حلوان بتنسيق من  الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية وفد جامعة ISM الألمانية برئاسة  الدكتور ألكسندر هودك في إطار المشروع البحثي المشترك لإعداد برنامج ماجستير مزدوج في مجال السياحة الرياضية المستدامة بتمويل من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD.

وذالك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي  رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية   نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 

وقد أستقبل الوفد في اليوم الأول بمقر كلية التربية الرياضية للبنات  الدكتورة أمل عبد الله، عميد الكلية والدكتور منار شاهين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد الأستاذ الدكتور سارة البيه، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تفقد الوفد الاستعراضات الرياضية من خلال التقييمات العملية للطالبات في البالية، والفنون الشعبية، والفنون القتالية، والجمباز الإيقاعي والجمباز الإيقاعي، والتعبيرات الحركية.

وخلال الجولة التفقدية للكلية، اطلع الوفد على ملاعب الكلية والإمكانيات المادية المتوافرة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطالبات، وتلي ذلك عقد ورشة عمل لفريق المشروع وإدارة الكلية تم خلالها استعراض تاريخ المشروع البحثي المشترك، والخطوط المستقبلية لأنشطته، وكذلك ملامح الخطة في اللائحة الأكاديمية لبرنامج الماجستير المزدوج.

كما أستقبل الوفد في اليوم الثاني بمقر كلية السياحة والفنادق  الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق و الدكتورة هالة جمعة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة نهلة نصار رئيس قسم الدراسات السياحية الوفد الألماني.    
وخلال الزيارة تفقد الوفد فندق الكلية وقاعة المؤتمرات التي حازت إعجاب الجميع وتم الاتفاق على اختيارها لعقد النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي للمشروع، وعقدت ورشة العمل الثانية لفريق المشروع وإدارة الكلية حيث تم الاتفاق على الخطوط النهائية لبرنامج الماجستير، وتفاصيل المؤتمر الدولي الرابع للمشروع والمزمع عقده في الغردقة في سبتمبر الجاري.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس الاون لاين أبلكيشن “تايمز” Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

عفا الله عما سلف.. جوني ديب يفكر بالتنازل عن التعويض المادي من طليقته

روسيا والصين تتهمان أمريكا بمجلس الأمن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية

3 أمور تحدث لك عندما تُصلي الفجر

رفضت القبلات والمشاهد الساخنة.. شروط زيزي البدراوي للعمل بالفن

عرض الخميس.. اشتر آيفون XS بـ 5120 جنيهاً فقط

ميدو: هناك تجاهل متعمد من الكاف للكرة المصرية.. والدليل رخصة كاف برو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ