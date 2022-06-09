أخبار التعليم| عميد كلية الفضاء: الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة.. قرارات هامة باجتماع مجلس الجامعات الخاصة.. ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رصد 25 حالة غش وحيازة موبايل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 145 مادة امتحانية (135 مادة بالفترة الأولى- 10 مواد بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في تاسع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

الدكتور ممدوح مهدي يقدم التهنئة لعلماء جامعة حلوان الفائزين بجوائز الدولة

قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الفنية لحصوله علي جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، الدكتور حسين مقداد الأستاذ بكلية الحقوق لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية، الدكتورة رانيا محمود أبو العزم المدرس بكلية الفنون الجميلة لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال التصوير، أسم المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد نبيل سليمان الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول للثاني بالدرجة الكاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن إتاحة إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول لـ الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة ، في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه من أداء الامتحان في الدور الأول وفقا للضوابط التالية :

عميد كلية الفضاء: الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة

تطلق الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أحدث قمر صناعي، القمر المصري "نايل سات 301"، ليحل محل "نايل سات 201"، الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المستقبل.

المستشفيات| الخشت يوجه تعليمات مهمة لـ عميد معهد الأورام الجديد بعد تعيينه

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عددا من التعليمات المهمة للدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة عميد المعهد القومي للأورام الجديد.

عميد كلية الملاحة: الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء أمن قومي

قال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، فى البداية علينا أن نعرف أن الاقمار الصناعية يوجد بها العديد من الانواع وكل نوع يستخدم لغرض معين ومحدد، فهاك اقمار صناعية للبحث العلمي واقمار صناعية للاستشعار عن بعد واقمار صناعية الاستخبارات واقمار صناعية الاتصالات، وأن كل قمر صناعي يصمم وفقآ للمهمة الفضائية التى سوف يقوم بها، وكل نوع من الاقمار الصناعية يوضع فى مدار محدد حتى نضمن أفضل إداء للقمر بإقصى جودة وأعلى كفاءة وأقل تكلفة.