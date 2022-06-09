أسامة الازهري: مركز سلام لدراسات التطرف يمثل أهمية كبيرة للعمل المؤسسي.. فيديو

قال الشيخ أسامة الازهري أحد علماء الأزهر الشريف إن المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف انطلق أمس وسيستمر حتي يوم الخميس، مشيرا إلى أن المؤتمر شديد الأهمية للجميع.

واضاف "الازهري" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن من الضيوف الذين حضروا المؤتمر في جلسته الافتتاحية كان مفتي القدس الشريف ومفتي دولة لبنان ومفتي المملكة العربية السعودية.

وتابع الشيخ أسامة الازهري أن مركز سلام لدراسات التطرف يمثل أهمية كبيرة على جميع الطاقات والمواهب والجهود المبذولة مسبقا بصورة فردية أو مبعثرة لتجميعهم في نطاق عمل مؤسسي.

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