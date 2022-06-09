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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: منتخب مصر عينه على النقطة السادسة امام إثيوبيا .. فيديو

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر الوطني يسعى لتحقيق الفوز والنقطة السادسة في مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2023 أمام إثيوبيا، في المباراة المقرر إقامتها فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

 

وقال جمال علام خلال لقاء مع قناة أون تايم : إن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، لديه ثقة في نفسه، واللاعبون كذلك والجهاز الفني يرغب في تحقيق النقطة السادسة حتى يستريح المنتخب في المباريات القادمة.

 

 

ودية كوريا 

وأضاف: االبعثة بخير، وأدرك كم الضغط على إيهاب جلال وشعرنا بذلك في مباراة غينيا، ولكن أعلم أن لديه شعورا مختلفا ولم يجلس مع اللاعبين فترة كافية حتى يتعرف عليهم، ولكن لديه فكرة عنهم بصفته مدرب في الدوري ونتمنى التوفيق له وهو لديه ثقة في نفسه، واللاعبون لديهم إصرار لتحقيق الانتصارات.

 

وأوضح رئيس الاتحاد: سيتم صرف باقي مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وجميع الترتيبات تمت بشأن مباراة كوريا الجنوبية الودية وتم حجز الطائرة الخاصة.

جمال علام اتحاد الكرة منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا 2023 اثيوبيا إيهاب جلال مباراة غينيا

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