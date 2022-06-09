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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة من عطلتها الصيفية

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة  من عطلتها الصيفية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة ساحرة  من امام حمام السباحة  ،مما نال إعجاب متابعيها.

 

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أزمة حفل نوال الزغبي في الأوبرا تتصدر اهتمامات الجماهير

و كانت قد أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إقامة حفلها الغنائي القادم المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية الشهر الجاري في موعده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت نوال في منشور لها  : ‏للتوضيح، حفل دار الاوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ -٦ _٢٠٢٢ في القاهرة ،وانا كتير محمسة وناطرتكن .

 

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

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