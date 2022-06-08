أزمة حفل نوال الزغبي في الأوبرا تتصدر اهتمامات الجماهير

تصدرت الفنانة نوال الزغبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب أزمة حفلها في دار الأوبرا المصرية.

أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إقامة حفلها الغنائي القادم المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية الشهر الجاري في موعده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت نوال في منشور لها : ‏للتوضيح، حفل دار الاوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغاؤه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ - ٦ - ٢٠٢٢ في القاهرة ،وانا كتير محمسة وناطرتكن .

وجاءت الأزمة بسبب بيان دار الأوبرا الذي أعلن من خلاله تأجيل الحفل، بينما نفت نوال الزغبي الامر.

دار الأوبرا أعلنت تأجيل حفل الفنانة نوال الزغبى والذى كان من المقرر له يوم 20 يونيو الحالى على مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن.

وأعلنت دار الاوبرا تأجيل حفل نوال الزغبى على أن تحدد موعدا جديدا الفترة المقبلة.

وكانت روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لحفلها الغنائي القادم المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية الشهر الجاري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وكتبت نوال في منشور لها: ‏"هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا جمهور أم الدنيا الحبيب … بانتظاركم بدار الأوبرا المصرية الاثنين 20 يونيو‎#مصر_ام_الدنيا ‎#القاهرة ‎#نوال_الزغبي".