السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين أهالي حدائق القبة

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بطلق نارى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين (6 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) لخلافات حول الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم مُحدثين إصابتهم وقيام ، أحدهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة آخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض "سكين") ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.