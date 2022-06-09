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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب: الرقابة البرلمانية هدفها مساعدة الحكومة وتسليط الضوء على المشكلات

لجنة الادارة المحلية
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

قال محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان اعمال الرقابة التي تقوم بها لجنة الادارة المحلية بالمجلس تستهدف مساعدة الحكومة وتسليط الضوء على المشكلات وصولا الي الحلول بما يحقق المصلحة العليا للدولة .
وأضاف خلال اجتماع اللجنة " الدولة تبذل جهود كبيرة لتوفير المياه للمواطنين جاء ذلك ردا على عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لمحافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب  و انعقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مرسى مطروح .

وقال محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب " جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير المياه اللازمة لاهالي المحافظة  بخلاف جهود انشاء محطات تحلية المياه في عدد من المناطق و في سياق اخر قال اوصت اللجنة باجراء تصوير جوى من جانب محافظة مطروح بشان مشروع انشاء محطة معالجة مياه الصرف بمنطقة " سيدي برانى " حيث اكد محافظ مطروح انه لا يمكن انشاء المحطة  داخل الكتلة السكنية و انه تم تحديد الموقع المناسب للانشاء على بعد ١٥ كم من المدينة .
و من جانبه استعرض المهندس طارق عبد العزيز ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي بعد المحطة ان المدينة بمثابة ١٥ كم يتطلب انشاء محطة وسيطة لاعادة رفع المياه بالاضافة الى المخاطر الناتجة عن نقل مياه الصرف الصحي لمسافة تبعد ١٥ كم مشيرا الى انه لو تم اقتراح مكان اخر يبعد ٥ كم يخفض تكلفة انشاء المحطة من ٨٠٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون فقط .
و حذر اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مرسى مطروح من انشاء ايه محطات لمعالجة مياه الصرف  الصحى بالقرب من الكتل السكنية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين و هو ما دعمته لجنة الادارة المحلية .

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