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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الطماطم بانتظام يخفض الكوليسترول ويعالج الالتهابات

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية والغذائية مذهلة

 

الكثير من الأمراض قد تسبب الإصابة بالالتهابات، وهي مشكلة شائعة يمكن أن تكون بسبب العديد من الحالات المرضية، ويمكن أن تكون الاضطرابات والأمراض الالتهابية قاتلة، خاصة عند من يعاني من أمراض القلب.
 

وحسب ما نشرت صحيفة "TIME NOW NEWS"، الأطعمة التي نتناولها والنظام الغذائي الذي نتبعه لها تأثير كبير على الالتهاب، فيحين أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشكلة، فإن أطعمة أخرى لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تخفيف الالتهابات وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

فوائد الطماطم الصحية والغذائية مذهلة

أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الاضطرابات الالتهابية أن يدرجوا الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامهم الغذائي، وأولئك الذين ليس لديهم مثل هذه المشاكل حتى الآن، أو المعرضين لخطر كبير ، يجب عليهم أيضًا تناول الطعام بعناية للابتعاد عنها.

هنالك العديد من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات الورقية والأسماك الدهنية وغيرها، المعروفة في خصائصها التي تقلل أو تعالج الالتهاب، فإن الطماطم تعتبر أحد أكثر العناصر الغذائية التي تتميز بتعدد استخداماتها.

تحتوي الطماطم على جميع الكاروتينات الأربعة الرئيسية ألفا وبيتا كاروتين واللوتين والليكوبين. وفقًا لـ WebMD ، في حين أن هذهالكاروتينات لها فوائد فردية، فإنها تتفاعل أيضًا مع بعضها البعض لتوفير المزيد من الفوائد الصحية.

 

الطماطم غنية جدًا بالليكوبين، ومن المعروف أن لديها أكبر قدر من النشاط المضاد للأكسدة بين جميع الكاروتينات هذا يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب، كما أن الطماطم لها خصائص تقلل من الأورام وخطر الإصابة بالسرطان ، وذلك بسبب الخصائص المضادة للالتهابات .

الطماطم غنية بالفيتامينات A ، C ، E، هذه العناصر الغذائية تساعد في كفاءة وظائف الجسم المختلفة ، وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض أيضًا.

تعتبر الطماطم جزءًا رئيسيًا من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، وهو النظام الغذائي الذي يعتبر صحيًا للغاية للقلب تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه عند تناول الطماطم مع الأطعمة الأخرى من حمية البحر الأبيض المتوسط​، خاصة تلك الغنية بالدهون الصحية مثل زيتالزيتون أو الأفوكادو فإنه يزيد امتصاص الكاروتينات إلى أكثر من 15 مرة.

ويمكنك تناول الطماطم من خلال إضافتها لطبق السلطة أو يمكنك كذلك عمل كوب من عصير الطماطم للإستفادة من فوائدها العظيمة، وفوائد عصير الطماطم عديدة، وتشمل خفض الكوليسترول والحماية من السكتات الدماغية وأمراض القلب وغير ذلك إنها مفيدة لبشرتك وعينيك وعظامك، أيضًا تشمل الأنظمة الغذائية الصحية الفيتامينات والمعادن التي يمكن العثور عليها في الطماطم.

 

تم العثور على الليكوبين والكاروتينات الأخرى في عصير الطماطم لتقليل خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

 

أظهرت الدراسات أن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من اللايكوبين يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 30%.

ويحافظ استهلاك عصير الطماطم يوميًا على صحة الكبد، مما يساعد على الهضم ويحفز حركة الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك، وتساعد الألياف الموجودة في عصير الطماطم على تكسير الكوليسترول الضار وقد وجد أن النياسين الموجود في الطماطم له تأثير مفيد لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وقد ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من اللايكوبين وبين انخفاض بنسبة 30% في حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولقد ثبت أن المحتوى الغني بالمغذيات النباتية الموجودة في الطماطم يساعد في منع تكتل خلايا الصفائح الدموية غير الطبيعي، وهو مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها.

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