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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل تتألق بإطلالة تبرز جمالها

رحاب الجمل
رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت رحاب الجمل في إطلالة بسيطة مرتدية قميص باللون الابيض، مع بنطلون باللونين الأبيض والأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.


وشاركت الفنانة رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.


يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.

 


 

اللون الابيض الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة موسم رمضان 2022 اطلالة تبرز جمالها موقع تبادل الصور والفيديوهات

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