حزب المؤتمر يثمن اختيار ضياء رشوان منسقا عاما لإدارة الحوار الوطني

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذي تضمن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقا عاما لإدارة الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة العامة للإدارة الفنية للحوار الوطني.

واعتبر حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، الخميس، هذه الخطوة هي الأولى من خطوات وضع الأطر التنظيمية والفنية لإدارة الحوار الوطنى، مشيدا بهذا الاختيار لشخصيات وطنية معروف عنها الالتزام والحيادية وتقديم مصلحة الوطن، وأن هذه الخطوة هى دعوة لكل الأطراف للمشاركة فى هذا الحوار من اجل صالح هذا الوطن وصالح مستقبله.

وتمني حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، ولـ ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى، كل التوفيق والنجاح فى إدارة الحوار الوطني المرتقب، والذي تنتظره كل القوى السياسية والنقابية والشعبية بشغف للانتقال إلى جمهورية جديدة، كما يحلم بها جميع المصريين، بالشكل الذى نأمله جميعا، وأن يأتى هذا الحوار بثماره المنتظرة تحت هذه الإدارة الرشيدة والتى تقف على مسافة واحدة من الجميع.