حزمة مالية كبيرة.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعم الجيش اللبناني بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وأضافت أورسولا فون دير لاين أن الأموال ستكون متاحة اعتبارا من هذا العام حتى 2027 مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أيضا القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود.

وكان الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية وصلا الى لبنان صباحا قادمين من قبرص واستقبلهما رئيس الحكومة في المطار، وتوجها من هناك حيث أقيمت لهما مراسم الاستقبال الرسمية.