عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزمة مالية كبيرة.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعم الجيش اللبناني بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود

ميقاتي ورئيسة المفوضية
ميقاتي ورئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وأضافت أورسولا فون دير لاين أن الأموال ستكون متاحة اعتبارا من هذا العام حتى 2027 مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أيضا القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود.

وكان الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية وصلا الى لبنان صباحا قادمين من قبرص واستقبلهما رئيس الحكومة في المطار، وتوجها من هناك حيث أقيمت لهما مراسم الاستقبال الرسمية.

الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصي القوات المسلحة اللبنانية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حكومة تصريف الأعمال دعم الجيش اللبناني رئيسة المفوضية الأوروبية رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فون دير لاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح

موضوعات متعلقة

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

ابتعاد القوى الأجنبية.. الشئون العربية بالنواب: اللبنانيون وحدهم من يختارون رئيسهم

تقليد جديد.. سامح شكري يفتتح التوقيع على كتاب كبار الزوّار بالخارجية القبرصية|صور

شكري في نيقوسيا.. ماذا دار بينه وبين الرئيس خريستودوليدس ونظيره القبرصي؟ صور

المخابرات اللبنانية تلقي القبض على عدد من مواطنيها.. لهذا السبب

اسرائيل تعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان بالطائرات المقاتلة والمدفعية

انتقادات حادة لـ قبرص بسبب استخدام القواعد البريطانية لشن غارات على اليمن

احتجاجات أمام قاعدة جوية بريطانية في قبرص ضد ضرب اليمن

ترشيحاتنا

تطبق 15 مايو.. تعرف على أسعار كوكاكولا بعد الزيادة

اليمن.. استهداف مطار الحديدة الدولي بـ 5 غارات أمريكية بريطانية

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والأنبا إبراهيم إسحاق بمناسبة عيد القيامة

العاهل الأردني يحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

1500 جنيه| قرار عاجل من الرئيس السيسي لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم

سر الأسرار.. البابا يصلي لقان وقداس "خميس العهد" في دير مارمينا بمريوط |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

فيديو

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ