هاني زادة ينشر تقريرا عن قضايا اللاعبين الدولية ضد نادي الزمالك

حرص المهندس هاني زادة عضو مجلس ادارة الزمالك السابق علي نشر تقرير نهائي عن قضايا اللاعبين الدولية ضد نادي الزمالك.

وتضمن التقرير عدد من اللاعبين الأجانب الذين تم فسخ تعاقده مع القلعه البيضاء خلال الفترة من ٢٠٠٨الي ٢٠١٣ نظرا لعدم حصولهم على مستحقاتهم لأكثر من ثلاثة أشهر .

وتقدموا اللاعبين بشكوي الي الفيفا ، مطالبين بالحصول علي كامل مستحقاتهم ، والحصول علي تعويض بكامل الفترة المتبقية من عقودهم حتي انتهائه مع النادي ،طبقا للوائح الاتحاد الدولي .



الجدير بالذكر أن منذ ساعات قليله كشف عضو المجلس السابق المهندس هاني زادة ، عن منعه هو وأسرته من الدخول للنادي ووقف عضوية الأسرة بالكامل .

وكشف مصدر بنادي الزمالك ، أن مسئولى القلعه البيضاء ، حرصوا علي الاتصال هاتفيا بالمهندس هاني زاده ومطالبته بالهدوء ووعده بحل الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة .