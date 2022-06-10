وظائف شاغرة بنظام المأمورية في وزارة التربية والتعليم .. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بنظام المأمورية الشهرية لمدة 3 أيام أسبوعيا دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية ، لحين الإعلان الرسمي عن هذه الوظائف وشغلها بالطرق القانونية المنظمة في هذا الشأن .

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم أن الوظائف الشاغرة المتاحة هي :

موجه عام تخصص الصناعات الميكانيكية العملي

موجه عام تخصص الصناعات الزخرفية العملي

موجه عام تخصص الصناعات النسيجية العملي

موجه عام تخصص الصناعات الكهربية العملي

موجه عام تخصص الصناعات المعمارية العملي

موجه عام تخصص الصيانة الكهربية

شروط التقدم للوظائف

موافقة جهة العمل على المأمورية

صحيفة أحوال وظيفية معتمدة

صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالترقية للوظيفة

صورة معتمدة من اقرار القيام بالعمل لوظئفة موجه أول بأقدمية عامين او يشغل وظيفة موجه عام للتخصص المعن عنه وعلى رأس العمل

ألا يكون قد وقع عليه جزاء لمدة 5 أيام فأكثر أو محال للمحكمة التأديبية على أن يرفق بمستندات التقدم السيرة الذاتية مقرونا بها الرؤية المستقبلية لتطوير التخصص المراد التقدم لشغله وكيفية النهوض به

ويتم تقديم المستندات المطلوبة من يوم الاحد 12 يونيو 2022 ولمدة 15 يوما من تاريخ الاعلان ولن يلتفت إى الطلبات التي ترد بالبريد أو اغير مستوفاه عى أن يتم التقدم بهذه المستندات إلى الادارة العامة للتعليم الصناعي .

وعلى جانب آخر .. تستعد وزارة التربية والتعليم، لافتتاح و تشغيل عدد من المدارس الفنية الخاصة ، بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الذين لهم خبرة في مجال التعليم الفني

ومن المقرر أن يتم افتتاح المدارس الفنية الخاصة في عدد من المحافظات سيتم إعلانها في وقت لاحق.

وسوف تساعد هذه المدارس في توفير أيدي عاملة مدربة ومحترفة في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن المدارس الفنية الخاصة لن تكون مصروفاتها مرتفعة ، لكنها ستكون مصروفات بسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة الموجودة في التعليم العام ، وسيكون هناك تسهيلات في السداد، نظرا لأنها ستكون مجهزة بأحدث التجهيزات والمعامل وقاعات التدريب والأجهزة اللازمة لتأهيل الطلاب في التخصصات المطلوبة لسد احتياجات سوق العمل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن هذه الفكرة جاءت بعد أن تلاحظ ورود طلبات كثيرة من عدد من المستثمرين عبروا خلالها عن استعدادهم لفتح مدارس فنية خاصة تقدم تعليما فنيا على أعلى مستوى من التقدم، وبإمكانيات أعلى، لافتا إلى أنه سوف يتم إعلان جميع التفاصيل قريبا.

كما أشار المصدر إلى أن هذه المدارس الفنية الخاصة، ستقدم للطلاب تغذية ورعاية صحية للطلاب، وتدريبات على أعلى مستوى، وفرص عمل بعد التخرج.