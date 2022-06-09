شئون المرأة بالتضامن: حملة على السوشيال للحد من ظاهرة زواج الأطفال.. فيديو

قالت جاكلين ممدوح، مدير عام إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن الإجتماعي، إن الرائدات الاجتماعيات يبذلن جهدا كبيرا من أجل الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة.



وأضافت جاكلين ممدوح، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي خالد ميري، أنه نقوم بحملة على السوشيال للحد من ظاهرة زواج الأطفال.

وتابعت مدير عام إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك مشروع قانون عرض على مجلس الوزراء والنواب، على أن كل من زوج أو تزوج قاصر سيتم توقيع عقوبات حبس سنة وغرامات تصل ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه.

وأشارت جاكلين ممدوح إلى أن زواج الأطفال، انتهاك لحقوق أي طفلة، مؤكدا أن مصر بها أعلى نسبة طلاق في العالم، خاصة في زواج القاصرات.



