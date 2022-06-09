أبو الدهب: خسارة المنتخب ذنـب حسام حسن

وجه محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عدة انتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال عقب خسارة المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل أمام إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني في مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" : " خسارة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا ذنب الظلم الذي تعرض له حسام حسن ، حيث كان الأحق بتولي تدريب المنتخب بدلًا من إيهاب جلال ، نظرًا لما حققه من نجاحات عديدة خلال تجاربه التدريبية السابقة مع الزمالك والمصري و المنتخب الأردني "..

وتلقى منتخب مصر هزيمة مفاجئة بأداء كارثي على يد مضيفه منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "بينجو الوطني" في مالاوي، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل ثنائية منتخب إثيوبيا داوا هوتيسا، وشيمليس بيكلي في الدقيقتين 21 و39 على الترتيب من المباراة، التي تم نقلها إلى مالاوي لعدم صلاحية الملاعب في إثيوبيا.