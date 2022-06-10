الكشف على ١٣٤٥مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية بقرية الميسرى بدمياط

محافظة دمياط

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الميسرى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٤٥مواطن، حيث تم تحويل ٢٧حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٦٥٣ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٣٦ حالة و السونار ل١٩حالة .

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