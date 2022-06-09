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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

برعاية وزير التعليم العالى..

جامعة دمياط تنظم المنتدى الأول لمناقشة تحديات صناعة الألبان في مصر

جامعة دمياط
جامعة دمياط

قدم  الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط تقريرًا حول منتدى "تحديات صناعة الألبان وحلول مقترحة للمشكلات المتعلقة بها"، الذى نظمته الجامعة تحت رعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 

وأشار  السيد دعدور إلى أن المنتدى يهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بالمجلس الأعلى للجامعات في جامعة كفر الشيخ، لافتًا إلى مشاركة أربع جهات بالمنتدى،  وهي جامعة دمياط ومثّلها د. السيد دعدور رئيس الجامعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشريك الأساسي للمنتدى ومثّلها د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، ومركز تحديث الصناعة كأحد شركاء المنتدى الأساسيين ومثّله المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي للمركز، وغرفة الصناعات الغذائية ومثّلها الأستاذة رنا جمالي وكيل الغرفة.

 

وأصدر المنتدى عدة توصيات شملت؛ إنشاء مركز لبحوث الألبان بجامعة دمياط بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإعلان الأكاديمية تمويل عدد كبير من المشروعات التى تختص بحل أكثر من (20) مشكلة طرحها المشاركون بالمنتدى من صُنّاع الألبان، والتوصية بإدراج المشروعات البحثية الخاصة بصناعة الألبان ضمن أجندة البحث العلمي بمختلف الجامعات المصرية، كما أوصى المنتدى بتوفير تدريب عملي لطلاب الألبان فى معامل ومصانع الألبان بالتنسيق مع قطاع الصناعة، وفتح قنوات تواصل دائمة بين الجامعات ومراكز البحوث وقطاع الصناعة؛ للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجهها من خلال الدعم البحثي والأكاديمي، والتأكد من وجود شريك صناعي، ومتابعة وتقييم أفضل المقترحات البحثية والتي تقدم حلولاً عملية وتطبيقية للتحديات المطروحة.

 

كما أوصت نتائج الجلسات النقاشية بضرورة تحديث المواصفات القياسية للألبان ومنتجاتها، وتعميم التشريعات والمواصفات القياسية وتحديثاتها على مستوى الجمهورية، والتعاقد مع المعامل المعتمدة التابعة للجامعات المصرية والمراكز البحثية؛ لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية اللازمة، وتطبيق برامج سلامة الغذاء والنظافة المتكاملة والمطهرات المعتمدة، لضمان إنتاج منتجات غذائية آمنة صحيًا، وإيجاد آلية لتنسيق جهود الجهات المحلية والدولية المعنية، وحماية المُصنّعين الملتزمين، ودعم مشروعات تربية الحيوانات، والتوسع فى إنتاج متطلبات صناعة الألبان مثل (بادئات الألبان، والإنزيمات المجبنة، وغيرها)، وإجراء المزيد من التجارب العلمية والأبحاث لتطوير خطوات صناعة الألبان ومنتجاتها.

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شارك فى فعاليات المنتدى نخبة من أساتذة الجامعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المتخصصين في مجال الألبان، ولفيف من رجال صناعة منتجات الألبان وعلى رأسهم المهندس عبدالمنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط وأكبر مصدر لمنتجات الألبان بمصر، وأشرف على تنظيم المنتدى د. حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والذي أدار المناقشة في الجلسة الافتتاحية.

التعليم العالي البحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة Jobs Education

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