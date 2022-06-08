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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وافق مجلس الجامعات الخاصة على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.

وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور د.محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المستقبل.

وجه المجلس الشكر لجامعة المستقبل برئاسة د. عبادة سرحان، رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

في كلمته، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ووجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمني يتم الالتزام به في مراجعة اللوائح الأكاديمية.  

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