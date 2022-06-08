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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم لطلاب الثانوية بالجامعات الخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وافق مجلس الجامعات الخاصة على قيام طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة

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مجلس الجامعات الخاصة يقرر 7 قواعد لتطوير نظام تقديم وقبول الطلاب


وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات شددت على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  قد ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور د.محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المستقبل.

ووجه المجلس الشكر لجامعة المستقبل برئاسة د. عبادة سرحان، رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

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