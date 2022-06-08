مجلس الجامعات الخاصة يقرر فتح باب القبول للشهادات المعادلة 18 يونيو

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المستقبل.

وقرر المجلس خلال الاجتماع فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة .

وافق المجلس على قيام طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

وافق المجلس على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.

وجه المجلس الشكر لجامعة المستقبل برئاسة الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

في كلمته، أكد الوزير أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.