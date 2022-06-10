عقار جديد يقضى على السرطان.. تفاصيل

كشف الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ المناعة والأمراض الباطنية بنيوجيرسي، تفاصيل العقار الجديد للسرطان، مؤكدا أنه معجزة لأنه تم تجربته ونجح في القضاء علي المرض خلال 6 أشهر.

وتابع خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج ببرنامج مساء دى إم سى والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" التكنولوجيا الجديدة تحاول ان تعرف الجهاز المناعى على الأمراض لمكافحتها ،والمعلومات المتاحة لنا حاليا بسيطة".

وأكمل:" النتائج الأولية 100% شفاء كامل، ولم تظهر أي اعراض جانبية وبالتالي سيكون من السهل تطوع المرضى.

وأشار إلي أنه خلال شهور قليلة سيكون لدينا عددا كبيرا من المتطوعين، مما يسرع أن يكون لدينا علاجا جديدا يقضى على السرطان.